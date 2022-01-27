الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبحاث ووثائق تاريخية فى جناح القوات المسلحة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والخمسين، الذى أُطلق عليه اسم المشير حسين طنطاوى، ويستمر حتى السابع من شهر فبراير المقبل داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية من خلال إصدارات القوات المسلحة المتنوعة التى تتناول التاريخ العسكرى المصرى.

ويحتوى جناح وزارة الدفاع، الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية، على مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطنى والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، ويضم عرضًا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

كما يضم المعرض إصدارات هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وإدارة التعليم والتدريب المهنى، وإدارة الحرب الكيميائية، وإصدارات جهاز العمل النفسى فى مختلف المجالات النفسية التى تخدم القطاع المدنى.

وتتوافر بالجناح مكاتب متقدمة لكل من إدارة التجنيد والتعبئة، ومعهد نظم المعلومات ومعهد اللغات وإدارة الخدمات الطبية وإدارة النوادى والفنادق، بالإضافة إلى احتواء الجناح على شاشة تفاعلية، لتقديم وتسهيل الخدمات للمجتمع المدنى.

وتحرص القوات المسلحة على المشاركة الفعّالة والدورية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، كما تقدم إهداءات ومزايا لروادها تشمل سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات القوات المسلحة، وعددًا من الهدايا التذكارية والعينية، فضلًا عن إمكانية الاشتراك بدورات معهدى اللغات ونظم المعلومات للقوات المسلحة بأسعار مخفضة حال التسجيل من خلال قسمى اللغات ونظم المعلومات بالجناح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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