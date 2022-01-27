الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ الأقصر يلتقي رئيس هيئة الدواء

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بديوان عام محافظة الأقصر؛ لبحث أوجه التعاون بين الهيئة ومحافظة الأقصر فيما يخص الشأن الدوائي.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن اللقاء حضره محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في مستهل اللقاء أعرب رئيس هيئة الدواء عن امتنانه للترحاب الكبير الذي لاقاه وفد الهيئة والسادة المشاركين في مؤتمر هيئة الدواء المصرية الثاني بالأقصر، وتقدم بالشكر للسيد محافظ الأقصر على حسن الاستقبال والاستضافة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه من جانبه رحب محافظ الأقصر برئيس هيئة الدواء المصرية، وكافة ضيوف الملتقى، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، بوصفها أحد أهم ركائز النظام الصحي المصري، في مجال تعميق توطين صناعة الدواء في مصر، والسعي نحو وصول السوق الدوائي المصري للعالمية، متمنيا النجاح لفعاليات الملتقى.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية إلى أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بضبط سوق الدواء في محافظة الأقصر، ودور الهيئة في دعم التوعية الدوائية، والاستخدام الآمن للدواء بالأقصر، بالإضافة إلى خطة الهيئة نحو التوسع في المقرات بمحافظات الجمهورية، والإجراءات الجارية حاليا لتوفير مقر للهيئة بالأقصر، وخطة الهيئة لرفع كفاءة صيادلة الأقصر لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

ولفتت هيئة الدواء المصري إلى أن هذا اللقاء يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى القيام بالمهام التنفيذية الخاصة بضبط سوق الدواء بمختلف محافظات الجمهورية، والتي حددها قانون إنشاء الهيئة رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩. 

هيئة الدواء المصرية محافظة الأقصر مستجدات سوق الدواء

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وائل لطفي

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