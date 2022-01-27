الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء قريطم: زيارة السيسي تعكس دعم مصر الراسخ للإمارات

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي

أكد علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية عميقة الجذور تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتين لمكانة دولية خاصة في ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

وثمن النائب علاء قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه شقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوطبي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، تعد بمثابة رسالة واضحة الي كل من يحاول تهديد الامن القومي العربي وخاصة دول الخليج. 

واضاف النائب علاء قريطم، ان الرئيس   عبد الفتاح السيسي حرص على تأكيد الموقف المصري وأن الدفاع عن دول الخليج هو دفاع عن الامن القومي العربي ضد اي تهديدات خارجيه أو من دول الجوار التي تحولت تحركاتها الي شوكه في ظهر الوطن العربي وتعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقال عضو مجلس النواب، ان زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس موقف مصر الراسخ في دعم الدولة الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير، ودعم استقرارها وكذلك تأكيد تضامن مصر حكومة وشعبًا مع دولة الإمارات الشقيقة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة قادرتان على إعادة وضبط الاستقرار مرة أخرى للمنطقة سياسيا واقتصاديا لأن استقرار الإمارات اقتصاديا وأمنيا ينعكس إيجابيا على الوضع العربي لأنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، قائلا " أن مصر لديها دورًا تاريخيًا ومسئولية تجاه العالم العربي واهتمام خاص بقضايا المنطقة.

عضو لجنة الصناعة مجلس النواب العلاقات المصرية الإماراتية المتغيرات الإقليمية والدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوطبي

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