رئيس «القابضة المعدنية»: ارتفاع سعر الطاقة أكبر تحديات تطوير الشركات

قال المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن أبرز التحديات التي تواجه الشركات التابعة للقابضة المعدنية، هي ارتفاع سعر الطاقة الذي تسبب في ارتفاع تكلفة التطوير في المصانع.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن سعر الكهرباء ضاعف حجم الاستثمارات في مصر للألومنيوم لـ50 مليار جنيه لإنشاء خط الإنتاج السابع، حيث وصلت الدراسة لإنشاء خط إنتاج بطاقة 750 ألف طن.

وتابع: «ارتفاع سعر الطاقة هو أبرز التحديات التي تواجه الشركات لدينا حيث أن كلا من الصناعات التي تحتاج الطاقة وهي كثيفة استهلاك الطاقة كون الطاقة تدخل في مكون الإنتاج، حيث أن مصر للألومنيوم تمثل من 35 لـ40% من تكلفة الطن طاقة والسبائك الحديدية أكثر من 40% من التكلفة في الإنتاج لذا فأن الارتفاع في الطاقة يعد أبرز التحديات الموجودة لدينا».

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع متوقف على اختيارين وهو قرار الدولة لدعم صناعة الألومنيوم عبر خفض شعر الكهرباء الي 70 قرش للوات أو تعديل التشريعات التي تسمح بإنتاج طاقة شمسة تتجاوز 20 ميجات وات.

وأوضح أن رخصة الدلتا للصلب تم حلها عبر تدخل مجلس النواب عقب تعنت الهيئة العامة للتنمية للصناعية في اصدار رخصة الشركة.

وأشار إلى أن موقف شركة الكوك متوقف على إنهاء التعاقد مع الشركة الأوكرانية من أجل أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا يحسم أمر الشركة من التطوير أو التصفية خاصة أن دراسة الجدوى التي أجرتها إحدى الشركات العالمية الكبري وصلت الي عدم جدوى التطوير عقب ارتفاع تكلفة الاستثمار التي وصلت الي 13 مليار جنيه خاصة أنه صناعة الكوك ليست المستقبل في ظل التوجه للاعتماد على الطاقة الخضراء عالميا.

وأكد أن هناك تحسن في نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سواء على مستوى الإيرادات أو الأرباح.