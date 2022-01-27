الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية لـ«صحة المرأة والاعتلال الكلوى» (صور)

المبادرة
المبادرة

استقبل مجلس الدولة، اليوم الخميس، مبادرة "صحة المرأة والاعتلال الكلوي"، والتي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعد إحدى المبادرات الرئاسية التابعة لـ"100 مليون صحة" والمعنية بصحة المرأة، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والإصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي.

وقالت مصادر، إن إدارة المجلس حددت قاعة لمسئولي المبادرة لاستقبال قضاة وموظفي المجلس لاجراء الفحوصات المطلوبة، مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وصرح الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهى تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة يستقبل المبادرة الرئاسية
مجلس الدولة مبادرة صحة المراه والاعتلال الكلوى السيسي المبادرة والإصابات الخطيرة قضاة الفحوصات المطلوبة الإجراءات الوقائية

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وائل لطفي

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