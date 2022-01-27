نائبة التنسيقية تشهد اتفاقية التعاون بين جامعة الجلالة و«أريزونا ستيت» الأمريكية

شهدت النائبة رشا كُليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توقيع الاتفاقية النهائية للتعاون بين جامعة الجلالة و"أريزونا ستيت" الأمريكية، ومؤسسة "سينتانا" التعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس مجلس الأمناء لجامعة الجلالة، والسفير جونثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، ونانسي جونزاليس الرئيس التنفيذي لجامعة أريزونا، ودوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الجلالة، بفندق ماريوت مينا هاوس.

وترجع أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا.

وأشار جونثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، إلى أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات التعاون العلمي بين الجامعتين، وتتيح الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم ذي مستوى متقدم، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية في المجالات الحيوية، التي يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرًا إلى بعض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وبلاده.

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