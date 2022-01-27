الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالمنيا

إزالة تعديات ضمن
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال الموجة الـ19 لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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حملة إزالة 

من جانبه، أوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية أزالت 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية نواي على مساحة 1025 متر، كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراط، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
إزالة تعديات ضمن الموجة 19 بملوي
المنيا إزالة حالات تعدي الموجة 19 لإزالة التعديات مركز ملوي اللواء أحمد السايس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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