الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ظل كورونا.. 5 نصائح للحفاظ على لياقتك دون حاجة للصالات الرياضية

الرياضة
الرياضة

في ظل تفشي وباء كورونا، أصبح الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أمرًا صعبًا، إلا أنه يمكن لمحبي الرياضة الاستمرار في ممارستها والحفاظ على لياقتهم البدنية دون حاجة للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية.  

ونستعرض في السطور التالية تقرير لموقع “hindustan times” تناول أهم البدائل للحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب الاختلاط في صالات الألعاب الرياضية.. 

ممارسة اليوجا 

من الممارسات القديمة، التى ارتبطت اليوجا بالحفاظ على صحة العقل والجسم، اليوجا بسيطة بما يكفي للقيام بها في المنزل،  كل ما تحتاجه هو حصيرة واتصال بالإنترنت لمتابعة أحد ملايين مقاطع الفيديو المتوفرة على الإنترنت.

المشي

 بسيطة وفعالة، المشي والركض والجري هي طرق رائعة للحفاظ على لياقتك البدنية إلى جانب فقدان الوزن والحفاظ على شكل جسمك، يمكن أن يساعد المشي والركض والجري في تحسين نظام القلب والأوعية الدموية، والأفضل من ذلك كله، يمكنك القيام بذلك في أي مكان، حتى إذا كانت المتنزهات مغلقة. 

ممارس الرياضة 

تساعد الرياضة  مثل السباحة والتنس والاسكواش في بناء العضلات والحفاظ على لياقتك ونشاطك لذا، إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى المسبح أو الملعب، فاخرج واستمتع بما يرضيك يمكن للرياضة أن تخفض نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم مع تعزيز المناعة والدورة الدموية.

تمارين الوزن

تمارين وزن الجسم هي ببساطة تمارين بدون إضافة أي وزن أو معدات إضافية فكر في تمرين الاندفاع واللوح الخشبي والقرفصاء والضغط والمزيد من السهل القيام بها في المنزل إذا اتبعت النموذج الصحيح إنها تساعد على بناء القوة والحفاظ على لياقتك وتناغم العضلات. 

استغلال معدات المنزل

 إذا كنت ترغب في رفع مستوى التمرين والقيام ببعض التمارين القائمة على المعدات ، فيمكنك الاستثمار في المعدات الأساسية مثل الأوزان والمقاومة والعصابات وحتى حبل القفز يمكنك مشاهدة بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الرياضية أو الاستمرار في فعل ما فعلته في صالة الألعاب الرياضية. 

الحفاظ على لياقتك البدنية انتشار كورونا صالات الألعاب الرياضية الذهاب الي صالات الألعاب مارس بعض اليوجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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