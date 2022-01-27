الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بحيازة مخدرات قيمتها 10 ملايين جنيه بالإسماعيلية

متهمين
متهمين

قررت نيابة فايد بالإسماعيلية، الخميس، حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدري "الهيروين، والشابو"، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

كان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، بتمكنهم من إلقاء القبض على شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدرى "الهيروين، والشابو"، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، في إطار دور أجهزة الأمن بالتصدي الحاسم لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف التشكيل العصابى وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 27 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول، وميزان حساس".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة، وقد قدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة فايد الإسماعيلية حبس المواد المخدرة الهيروين 10 ملايين جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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