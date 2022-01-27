المفتي ينعي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عبدالرحمن العدوي

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العالم الكبير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالنبي العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية.



وقال المفتي في بيان له، اليوم الخميس، إن "العالم الفقيد كان فقيهًا من الطراز الأول، تخرج على يديه المئات من طلاب العلم الشرعي، وله العديد من المؤلفات الفقهية والأصولية المهمة التي أَثْرَتِ المكتبةَ الإسلامية، ودرسها طلابه في جامعة الأزهر الشريف".



وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته ومريديه، داعيًا الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل ما قدمه من علم شفيعًا له، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

وأعلن الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الدعوة الإسلامية في القاهرة عن وفاة الدكتور عبدالرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وكتب "الصاوي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعزي أنفسنا وننعي لمصر والأمة العربية والإسلامية وننعي للأزهر الشريف أحد أعلامه الكبار أستاذنا العالم الجليل، أ. د عبدالرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية ومؤسس مؤسسة دار الأرقم، والأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تقبله الله في الصالحين وأسكنه جنات النعيم، صلاة الجنازة بدار الأرقم عقب صلاة ظهر اليوم الخميس".