الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بدء ندوة «يحيى حقي ناقدًا ومؤرخًا للأدب» في القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "يحيي حقي ناقدًا ومؤرخًا للأدب" بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتحدث فيها الدكتور خيري دومة وسامي سليمان ويديرها علاء الجابري.

وفي تقديمه للندوة قال الجابري في إطار ندوات معرض الكتاب نبدأ ندوة يحيى حقي ناقدا ومؤرخا للأدب، وليس هناك شخصية أنسب من يحيى حقي لتتناسب مع العنوان الرئيسي من جهة انصرافه للبحث في هوية مصر.

وأضاف أن يحيى حقي واحد من الشخصيات التي ينطبق عليها قول يقسم نفسه في أمور كثيرة، يتوازى مع شخصية مصر في انصرافه للعمل العام وعملت بالخارجية وكتاباته المتعددة، معدة كبيرة جدا تشبه حالة وذننا الأعز ويحيي حقي له أصول تركية لكنه يعتز بمصريته تماما كالوطن الذي تتابعت عليه خضارات لكنه كون شخصية شديدة التميز.

وشملت شخصية يحيي حقي الكثير ولكن همه الوقوع على جوهر مصر من خلال الاشتباك مع الآخر والتلاقح الثقافي وكان عمله الرائد "قنديل أم هاشم" منصبا للعلاقة بين الشرق والغرب.

اليوم لسنا بين الماضي والمستقبل ولسنا بين الحاضر المشرق، نحن أمام موجات متتابعة للدخول في عالم يحيي حقي.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

فعاليات ندوة يحيي حقي ناقدا ومؤرخا للإدب لقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور خيري دومة علاء الجابري سامي سليمان

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