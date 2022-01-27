«الإحصاء»: 18.6% زيادة في حركة التجارة مع دول الخليج خلال 10 أشهر

انتعشت حركة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى حدود 12.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت ملياري دولار، بنسبة نمو قدرها 18.6%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 3.5 مليار دولار خلال أول 10 من عام 2021، مقابل 4.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 923.4 مليون دولار.

ولفت إلى أن المملكة السعودية جاءت في المرتبة الأولى، وبلغت الصادرات المصرية إليها 1.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 337.5 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية للإمارات بقيمة 1.032 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وارتفعت الصادرات المصرية لدولة البحرين 351.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 98.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 253.1 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للكويت لـ 256.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 207.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة قدرها 49.2 مليون دولار، وارتفعت الصادرات لقطر من 395 ألف دولار لـ 2.6 مليون دولار، خلال فترة المقارنة ذاتها.

فيما أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع واردات مصر من دول الخليج إلى حدود 9.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2,8 مليار دولار.

وجاءت المملكة السعودية في المرتبة الأولى بين دول الخليج، بواردات بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.015 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار.

وبلغت الواردات من الإمارات 1.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، 775.9 مليون دولار.