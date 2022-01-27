الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بغسل أموال بحصيلة تعاملات 30 مليون جنيه

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، واستخدما أنشطتهما الإجرامية في سرقة المواد البترولية، وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجريا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهما، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.

قاضي المعارضات القاهرة تشكيل عصابي وزارة الداخلية غسل الأموال

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وائل لطفي

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