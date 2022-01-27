الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتفادي الحوادث.. «المرور» تحذر من قيادة السيارة بسرعة أثناء الأمطار

جريدة الدستور

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن مجموعة من الإرشادات المرورية  المهمة التي يجب اتباعها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء سقوط الأمطار تجنباً لوقوع أي حوادث.

وحذرت الإدارة العامة المرور من قيادة السيارات برعونة وقت سقوط الأمطار، وكذلك من السرعات الزائدة على الطرق السريعة، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة، ومن "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث، ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

- ضرورة التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً

كما شددت إدارة المرور على ضرورة التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأن سطح الطريق يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أي اتجاه.

وكذلك التأكد من صلاحية الإطارات بالسيارة وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظاً على سلامتهم.

الإدارة العامة للمرور السيارات حوادث الامطار الارشادات

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وائل لطفي

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