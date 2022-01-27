الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ينظمها الأعلي للثقافة الميتافيرس: رؤية مستقبلية للواقع الجديد بمعرض الكتاب اليوم

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض لقاهرة الدولي للكتاب، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على؛ ندوة: "الميتافيرس: رؤية مستقبلية للواقع الجديد"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، بقاعة ضيف الشرف (بلازا 2) بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس وذلك ضمن إطار البرنامج الثقافي للدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها كل من: الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، والإعلامي حسين حسني عضو لجنة الشباب بالمجلس، والمهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس، والدكتور محمد أحمد مرسي نائب مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، والدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع ومقررة لجنة الشباب بالمجلس، والدكتور هشام عبد الحميد أستاذ علم النفس عضو لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس.

في سياق متصل يشارك المجلس الأعلي للثقافة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام باجمالي عدد 500 كتاب ضمن إصدارات المجلس والألفية الأولى من المشروع القومي للترجمة.
ويتواجد جناح المجلس بقاعتان الأولى وهى آلة العرض وتوجد بقاعة 3 الصالة الرئيسية لقطاعات الوزارة، أما قاعة البيع فتوجد في صالة 1 جناح b2 وتشمل على كل من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة وإصدارات صندوق التنمية الثقافية.

ومن أهم إصدارات المجلس الأعلي للثقافة المشاركة في المعرض: الحياة المسرحية في أقاليم مصر لإميل جرجس، قراءات في أدب بهاء طاهر لمحمود عبد الوهاب، الرمزية في الرواية المصرية لمحمد عبد الرحمن، الحركة النسائية الحديثة لإجلال خليفة، فلسفة التأويل لسعيد توفيق، الرواية في الوطن العربي لعلى الراعى، الحوكمة والتنمية المستدامة لفائقة الرفاعي، النازية في الأدب العبري لجمال الشاذلي، الثقافة الشعبية  في أفريقيا (جزئين) لعدد من النخبة، الاستيطان ومشاكله لنجلاء رأفت سالم، تجديد الخطاب الديني لمصطفى عبد الغنى، الصين وحركات التحرير لأحمد محمد هلال، الأدب الشعبي للدراسات (جزئين) لخليل أبو الليل، الرقمنة وأدب الطفل لبخيتة حامد إبراهيم، سينما الأساطير والحكايات لعزة فايز أحمد، وسوسة شيطان (كتاب أول) لعارف مصطفى، مصر المبدعة لمنير عتيبه، قضية الصحراء الغربية لحميد فرحان الراوي.  
 

المجلس الأعلى للثقافة الميتافيرس رؤية مستقبلية للواقع الجديد معرض القاهره الدولي للكتاب دكتور هشام عزمي

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