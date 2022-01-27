الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا تتولى رئاسة اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب

نهر الدانوب
نهر الدانوب

تولت رومانيا رئاسة اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، حيث ذكر بيان لمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا مساء الأربعاء أنه بهذه المناسبة تم تنظيم لقاء بالفيديو لشرح برنامج رئاسة رومانيا للجنة الدولية لعام 2022، مشيرًا إلى أن الرئاسة الرومانية ستعطي الأولوية للاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية 2022 وتنفيذ أحكام إعلان الدانوب 2022، بالإضافة إلى بدء الإجراءات المنصوص عليها في خطة إدارة حوض نهر الدانوب وخطة إدارة مخاطر فيضانات الدانوب.

ولفت البيان الى دور رومانيا الحيوي في حوض نهر الدانوب، حيث أنها مسئولة عن قسم كبير من أراضي حوض نهر الدانوب.

يذكر أن نهر الدانوب يعتبر أطول نهر في الاتحاد الأوروبي وثاني أطول نهر في أوروبا بعد نهر الفولجا وينبع من الغابة السوداء في ألمانيا ويمر بعدة عواصم أوروبية قبل أن يصب في البحر الأسود عن طريق دلتا الدانوب الموجودة بين رومانيا وأوكرانيا، كما يمر نهر الدانوب بعشر دول أوروبية.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت بوخارست أنه من غير المقبول، طلب روسيا سحب قوات الحلف الأطلسي الموجودة على الأراضي الرومانية في إطار اتفاقية تطالب موسكو بإبرامها من أجل خفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيانه، إن "مثل هذا الطلب غير مقبول ولا يمكن أن يكون جزءًا من مواضيع التفاوض".

وطالبت روسيا في وقت سابق الجمعة بـ"سحب القوات الأجنبية والمعدات والأسلحة إضافة إلى "اتخاذ تدابير أخرى بهدف العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في 1997" ذاكرة تحديدا رومانيا وبلغاريا اللتين لم تكونا في تلك السنة من أعضاء الحلف.

وردت السلطات الرومانية "رافضة" هذه المطالب باعتبارها "غير مناسبة ولا تقوم على أي أساس".

وأعلنت بوخارست أن تعزيز الوجود العسكري الأطلسي على خاصرة أوروبا الجنوبية الشرقية "رد محض دفاعي على سلوك روسيا الذي يزداد عدوانية" في المنطقة، وذلك "رغم محاولات الحلف الأطلسي لبدء حوار بناء".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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