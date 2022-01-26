حصاد «التضامن» اليوم: الاجتماع مع الجمعيات الأهلية وإنقاذ سيدتين من البرد

أجرت وزارة التضامن، الأربعاء، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

«التضامن» تنقذ سيدتين من برد الشارع القارس

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن، الأربعاء، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي بإنقاذ حالتين من كبار بلا مأوى.

وأكدت الوزارة أن الفريق تلقى بلاغا حول وجود سيدة باسم "ع.ع" تبلغ من العمر ٩٠ عاما كفيفة، تم طردها من المنزل ورفض الأبناء رعايتها

https://www.dostor.org/3695623

بعد تعرضهما للتعذيب.. «التضامن» تنقذ طفلتين بلا مأوى

وجهت نيفين القباج فريق أطفال وكبار بلا مأوى بإنقاذ "أ. ف" فتاة تبلغ من العمر ١٥ عاما، مقيدة بالصف الثالث الاعدادي يتيمة الأبوين وتعيش مع خالتها غير الشقيقة تتعرض للضرب بصفة مستمرة ودائمة، لذلك هربت من المنزل.

https://www.dostor.org/3695668

وزيرة التضامن تبحث مع 30 جمعية أهلية المشاركة في تنفيذ «سكن كريم»

وقالت الوزيرة إن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطوير خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلي ٣٠ جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تنفيذ وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية

https://www.dostor.org/3695864

مشردة نفق الملك الصالح ترفض الانتقال لدار رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن، الاستجابة للبلاغ الوارد للمؤسسة عن مسنة مشردة تقيم أمام سينما فاتن حمامة بجوار نفق الملك الصالح.

وأكدت المؤسسة أنه على الفور تحرك الفريق التابع للمؤسسة للتعامل مع الحالة، وتبين أنه تم التعامل معها أكثر من مرة إلاّ أنها رافضة تمامًا الانتقال من مكانها ومُصرة على الاستمرار فى الشارع، لأنه مصدر رزقها وفقًا لما قالته ولا ترغب فى تغيير وضعها نهائيًا.

https://www.dostor.org/3696141