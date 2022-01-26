إحالة عاملين قتلا عجوزًا لسرقة مصوغاتها فى الفيوم إلى المفتى

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة أوراق المتهمين (محمد فرج.م.ع-25 سنة)، عامل، و(محمود عبد المحسن.ع.ع-22 سنة)، عامل، من إحدى قرى مركز الشواشنة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإدانتهما بقتل سيدة عجوز بمنزلها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، بعد التحايل عليها بأن تعطيهما ماء ليشربا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا، وعضوية المستشارين أشرف عبدالغفور، وإسلام خليل إبراهيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني



تعود وقائع الدعوى، رقم 4830 لسنة 2020م جنايات مركز الشواشنة، والمقيدة برقم 825 لسنة 2020 كلي نيابة الفيوم، إلى 21 يوليو 2020م بمركز شرطة الشواشنة، عندما تلقى الملازم أول، مصطفى صلاح، معاون مباحث مركز شرطة الشواشنة، بلاغا من (أحمد.م.ع-47 سنة)، موظف بمحكمة أبشواي، ومقيم بقرية الصبيحى بمركز الشواشنة، بوفاة المجني عليها عمته (شمس عبدالرحيم.ع-70 سنة)، ربة منزل، المقيمة بمفردها في منزلها بنفس القرية، وأن بها آثار عنف بالأذن اليمنى والأنف ، وانتقلت قوة من مباحث المركز، لمنزل المجني عليها، وتبين سلامة جميع منافذ المنزل.



تبين من معاينة المكان، وفحص جثة المجني عليها، أنها بكامل ملابسها، وبها قطع بالأذن اليمنى، وكدمة بالأنف، وأكد مقدم البلاغ، أنه كان يوجد "حلق ذهب"، وخلخال فضة، وتبين عدم وجودهما.



أكدت تحريات المباحث، أن المتهمين، هما مرتكبا الواقعة، وأنهما علما أن المجني عليها تقيم بمفردها في منزلها، فعقدا العزم على سرقتها، وساورت المتهم الثاني فكرة، لتنفيذ جريمتهما، بأن توجها إلى مسكن المجني عليها، وأوهماها بأنهما ظمآنين، فدخلت إلى منزلها، لاحضار المياه لهما ليشربا، فأنقض عليها المتهم الثاني، جاسما على صدرها كاتما بيده أنفاسها، وأنهال عليها المتهم الأول، ضربا بيده، مما أدى لإصابتها، وسيطرا عليها، وانتزعا الأخير منها قرطها الذهبي، محدثا بها مزيدا من الإصابات.