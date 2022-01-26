المرور يدفع بالأوناش لسحب الكثافات الناتجة عن حادثي تصام بالمنيا

دفعت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، بعدد من الأوناش لرفع حطام حادثي تصام في المنيا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والذي أسفر عن إصابة ٢٢ شخصا.

كما يعمل ضباط الإدارة على سحب الكثافات المرورية لتسيير حركة المرور، فضلا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وفي سياق متصل، تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في حادثي مرور والذي أسفر عن إصابة ٢٢ شخصا، واستعملت النيابة العامة عن حالة المصابين لبيان مدى سؤالهم من عدمه في الحادث.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من عمليات النجدة، بإصابة 22 شخصا، في حادثي تصادم وانقلاب بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب سرعة الرياح واختلال عجلة القيادة، (إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة أمام مدخل قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل مركز مطاي بالطريق الصحراوي الغربي)، بسبب السرعة الزائدة والتقلبات المناخية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج، وتحرر محضرين بالواقعتين.