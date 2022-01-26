تفاصيل مشاركة «البحث العلمي» في معرض الكتاب

تشارك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 53، ويمثلها قطاع الثقافة العلمية، بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية منها موسوعة الأغذية الشعبية، الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية، موسوعة صون النباتات الطبية واستخدامها المستدام في مصر، وموسوعة نبات الفلورا في مصر ومسلسلات الرسوم المتحركة (الكارتون) ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية، وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وتصدر الأكاديمية سنويا سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، كما تم زيادة سلسلة جديدة مخصصة للأطفال وهي قصص علمية مبسطة: سلسلة ريم وكريم وعالم الميكروبات وكلها جهود تهدف الى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.

من الجدير بالذكر أنه صدر عن الأكاديمية 70 كتاب في المجالات العلمية المختلفة، وتعد أيضا من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم الأكاديمية وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك الأكاديمية في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وتقوم الأكاديمية بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لعدد من خرائط الطريق الصادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة.

يشارك هذا العام مكتب براءات الاختراع والشبكة القومية للمعلومات وقطاع الإعلام والتوثيق بالأكاديمية بإصداراته في المعرض، وداخل جناح الأكاديمية سيتم عرض الإنتاج المشترك لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف وهو مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد" الأزهر" الأجزاء الأربعة والذي يعرض في رمضان من كل عام وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، وهو توظيف جديد للكارتون والجرافيك والرسوم المتحركة في إلقاء الضوء على وسطية وتاريخ الأزهر الشريف ودور العلماء المسلمين العرب في إثراء البشرية بعلومهم، وما قدمته الأكاديمية في مجال الثقافة العلمية في الفترة الأخيرة كبير ومتنوع ومبتكر ويخدم مجتمع البحث العلمي والمجتمع وإن قائمة مشروعاتها في مجال الثقافة العلمية طويل ويشمل أيضاً برنامج المسابقات التلفزيوني القاهرة تبتكر ومعرض القاهرة الدولي للابتكار ومتاحف العلوم وعروض تبسيط العلوم، وتنظم شهر العلوم المصري في مارس من كل عام، إلي جانب أن الأكاديمية هي الشريك العلمي الوطني في مسابقة مختبر الشهرة وبنك المعرفة المصري.