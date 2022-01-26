داعية بالأوقاف: يجوز جمع الصلوات بسبب المطر وبرودة الطقس

ورد سؤال للشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، من أحد المتابعين عبر "فيسبوك" يقول: «ولو جمع مقيم صلاتين فهل يجب أن يصلي الفرض فقط أم يجوز صلاة السنة المؤكدة؟ وكيف يصليها؟»

من جانبه، أجاب قائًلا: «أما عن جمع الصلاة فى المطر وشدة البرد: فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الواجب أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة، وأنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر كالمرض والسفر والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء إلى المساجد لكل صلاة في وقتها من الصلوات الأربع المذكورة». روى مسلم في (صحيحه).

واستشهد أيضا بما جاء عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر»، قال وكيع: «قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، أو: أراد أن لا يحرج أمته».

وتابع الداعية بوزارة الأوقاف: «بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر؛ لما سئل لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته، ولو كان ثَمَّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلمَّا لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته؛ دلَّ على أنَّ جمعَه كان في غير حال المطر، وقد جمع ابن عمر وهو من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله صل الله عليه وسلم وجمع غيره من الصحابة في حال المطر».

وأوضح الشيخ عبد اللطيف أنه بناء عليه قيل: «إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل، فَأَمَّا الْوَحْلُ بِمُجَرَّدِهِ».

حكم جمع السنن الراتبة في شدة البرد للمقيم

وأضاف عبد اللطيف: «وأما بالنسبة لصلاة السنن: فإذا جمع المقيم بين الصلاتين لعذر كالمطر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار فله أن يصلي السنة الراتبة، ولا يجب عليه ذلك لأنها سنة وليست واجبة، فإن جمع بين الظهر والعصر صلى راتبة الظهر القبلية، ثم يجمع بين الصلاتين، ثم يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وإن جمع بين المغرب والعشاء، يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر».