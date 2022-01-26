الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «أنا وهي» عقب إجازة عيد الفطر

انا وهي
انا وهي

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “انا وهي” لأحمد حاتم وهنا الزاهد تقديم جزء ثان من العمل عقب النجاح الذى حققه الجزء الأول الذي انتهى عرضه مؤخرا. 

وعلمت "الدستور" أن الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي “أنا وهي”  سوف تبدأ تحضيرات العمل خلال الأيام المقبلة على أن يبدأ ابطاله التصوير عقب اجازة عيد الفطر المقبل. 

وكان الجمهور المتابع لمسلسل انا وهي قد طالب بجزء جديد من المسلسل ووصف هنا الزاهد وأحمد حاتم بأفضل ثنائي فني موجود على الساحة حاليا. 

وتدور أحداث مسلسل “أنا وهي” في إطار كوميدي رومانسي حول شخصيتي «سليم» و«هند» الذين تجمعهما الأقدار في عيادة الدكتور «شيرين عبد الوهاب » الطبيب النفسي الذي يجسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي. 

و«سليم» الذى يلعب دوره أحمد حاتم هو  شاب ثلاثيني يعمل في شركة أوراق مالية وصاحب شخصية مترددة ومهزوزة ومتوترة دائمًا، ويعتمد على والدته في اتخاذ قراراته، ويعاني من نظرته التشاؤمية للمستقبل بشكلٍ مرضي؛ أما «هند» التى تلعب دورها هنا الزاهد فهي عكس حالته تمامًا حيث تتمتع بشخصية متهورة تعاني من العدوانية المفرطة، ولا تتقيد بأي قوانين مما يجعلها تتورط في الكثير من المشكلات.

ويتورط كلا من «سليم» و«هند» في كذبة إدعائها الزواج بمساعدة طبيبهما النفسي ليهرب «سليم» من تنفيذ قرار والدته بزواجه من ابنة خالته دون رغبته، كما تتهرب «هند» من المشكلات التي تلاحقها، ليجدا أنفسهما متزوجين بالفعل على الرغم من نفورهما وعدم توافقهما وكراهيتهما الشديدة لبعضهما البعض، فهل يكون هذا الزواج سببًا في إصلاح شخصياتهما والتغلب على مشكلاتهما؟

أبطال مسلسل أنا وهي

يشارك في بطولة مسلسل “أنا وهي” مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد حاتم وهنا الزاهد والفنان أشرف عبد الباقي بمشاركة كلا من محمود البزاوي، سلوى محمد علي، وآخرين ؛ وتأليف مصطفى حمدي و من إخراج سامح عبدالعزيز. 

 

أنا وهي احمد حاتم وهنا الزاهد مسلسل انا وهي مسلسل انا وهي جزء ثان مسلسل انا وهي هنا الزاهد وأحمد حاتم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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