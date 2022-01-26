محافظ الإسكندرية: لا مشكلات أو معوقات في امتحانات اليوم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بعد الرجوع إلى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في الإسكندرية؛ أنه لا توجد أي مشكلات شهدتها امتحانات اليوم، وأن الامتحانات في جميع اللجان تمت بانتظام ومع عدم وجود أي معوقات تعيق العملية الامتحانية كما أن نسبة حضور الطلاب في اللجان ، كما أن المحافظة قامت بتنسيق مع كافة الجهات لتوفير البيئة الامتحانية المناسب لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الشريف أن المحافظة لم تتمكن من تعطيل أعمال الامتحانات اليوم لأن الأسبوع المقبل سيشهد امتحانات الشهادة الإعدادية التي ستبدأ 29 / 1 / 2022 وتنتهي 3 / 2 / 2022 ويشارك بها عدد هائل من رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والمعاونين ومقدري الدرجات ومراكز الأسئلة، وجميع المدارس الإعدادية مسكنة كلجان امتحانية للشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى عديد من المدارس الابتدائية، مما يستحيل معه وجود لجان كافية وكذلك يستحيل مشاركة معلمي المرحلة الإعدادية حال وجود امتحانات النقل بالمدرسة لعدم كفاية الأعداد، كما تم الاستعانة بمعلمي المرحلة الابتدائية كملاحظين لامتحانات الإعدادية تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بعد الالتزام بالتعليمات بخفض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 16 طالبا فقط حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية ، لافتا أن تأجيل امتحانات اليوم لم يتم لعدم وجود أيام عمل متاحة إلا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وبالتالي تتخلل إجازة نصف العام الدراسي المقررة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور محمد سعد، مدير مديرة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من امتحانات الفترة الصباحية دون تلقي غرفة العمليات المركزية بالمديرية أو غرف عمليات الإدارات الثماني أي شكاوى أو مشكلات أو عقبات تؤثر على سير العملية الامتحانية، مضيفا أنه وبانتهاء هذا اليوم تنتهي جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي، على أن يستكمل الصفان الأول والثاني الثانوي العام امتحاناتهم في الأسبوع المقبل.

وأوضح الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأسكندرية الأزهرية، أن هناك 4311 طالب قد أدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في القسمين الأدبي والعلمي، وأن الأمطار لم تؤثر على أداء الطلاب وحضورهم في جميع لجان الامتحانات التي تمت في 28 معهد أزهري على مستوى الإسكندرية، مضيفا أنه جار تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركز التصحيح بالمعهد الأزهري بسموحة، وأن جميع الأمور مستقرة وتم التنسيق مع محافظة الأسكندرية لتوفير المناخ المناسب في اللجان الامتحانية للطلاب لأداء امتحانتهم بكل سهولة.