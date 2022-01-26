الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل تتبع نيتفليكس طريقة سبوتيفاي للتخلص من صفقة هاري وميجان؟

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نيتفليكس عملاق الانتاج والبث الرقمي الأمريكي يدرس سحب صفقته مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل كما فعلت سبوتيفاي من قبل.

وتابعت أن نيتفليكس اتخذت الآن أيضًا خطوات لجعل الأمير هاري وميجان ماركل ينتجان بعض العروض في عام 2022 - بعد 16 شهرًا من توقيعهما صفقة مرموقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني لإنشاء سلسلة بودكاست.

وأضافت ان شركة البث العملاقة، التي تراجعت أسهمها بأكثر من 20 في المائة يوم الجمعة بعد تحذير من تباطؤ نمو المشتركين بشكل كبير في أوائل عام 2022 ، قامت بوضع إعلان لمصمم إنتاج على انستجرام، وجاء ذلك في الوقت الذي ورد فيه أن شركة سبوتيفاي العملاقة في مجال الصوت قد أعادت الإنتاج لها بعد أن أنتجت صفقة بودكاست بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني من شركة ساسكس قبل عام ، مع تعهد بالترويج لـ "القيم المشتركة" ، محتوى محدودًا.

وتابعت أن نيتفليكس الآن، التي كانت صفقتها النقدية الضخمة واحدة من أولى الصفقات التي تم الإعلان عنها بعد تنحيهما عن العائلة المالكة تبحث الآن عن مصمم إنتاج لنشر البودكاست الاول كما فعلت سبوتيفاي.

وأشارت إلى أن ميجان انتجت عرض رسوم متحركة ، يدور حول فتاة صغيرة مستوحاة من النساء المؤثرات في التاريخ ويعتبر كل من السير إلتون جون ديفيد فورنش وصانع الأفلام الوثائقية النجمية ليز غاربوس من بين المنتجين التنفيذيين الأقرب لتنفيذ العمل.

وأكدت الصحيفة أن إعلان الوظيفة الجديد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينص على أن الشخص "سيساعد في تطوير وإنشاء ودعم الرؤية الجمالية لفريق المنتج التنفيذي".

وكان هاري وميجان قد أعدا 35 دقيقة فقط من المحتوى لقناتهم ارتشويل اوديو ، والتي تم تجميعها مع سبوتيفاي ستوديو  منذ 15 ديسمبر 2020، ووعدوا بمسلسل في عام 2021 لكن ذلك لم يحدث أبدًا.

انستجرام الأمير هاري رسوم متحركة ميجان ماركل الأمير هارى وميجان العائلة المالكة نيتفليكس بودكاست الوظيفة

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وائل لطفي

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