البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا بيمن لبحث الأمور الرعوية بنجع حمادي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص وعضو اللجنة الثلاثية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي، حيث عرض، نيابة عن اللجنة، تقريرًا على قداسة البابا عن العمل الرعوي في ايبارشية نجع حمادي.

كان قداسة البابا أصدر القرار البابوي رقم 18 لسنة 2021، بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة إيبارشية نجع حمادي، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها نيافة الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، بعد دراسة الوضع الرعوي بها من خلال اجتماع قداسته مع مجمع كهنتها.

وتكونت اللجنة من أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أكليمندس وخدامًا من ألماظة

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الثلاثاء، نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وبرفقته كهنة ومجلس كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة وخدام وخادمات بيت "فكرة" للشباب بألماظة.



وألقى عليهم قداسته كلمة روحية عن فترة الأعياد التي احتفلت بها الكنيسة خلال هذا الشهر، كما أجاب على أسئلتهم.



ومن جانبه قدّم نيافة الأنبا أكليمندس الشكر لقداسة البابا على محبته وأبوته التي لمسها الحاضرون خلال اللقاء، مشيدًا بحرص قداسته على متابعة الخدمة في الكنيسة وأعمال كهنتها ومجلسها وخدامها التي تتسم بالتعاون المثمر.



وفي الختام وزّع عليهم قداسة البابا بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.