الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزيرة التضامن تشيد بجناح «الأوقاف» في معرض الكتاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالإصدارات المتميزة لوزارة الأوقاف، مقدمة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده المبذولة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف.

وحظيت إصدارات وزارة الأوقاف باهتمام خاص من الدكتورة نيفين القباج في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وقد تم إهداءها عددًا من أحدث إصدارات الأوقاف وهي: كتاب الجاهلية والصحوة ، الأمن المجتمعي، هويتنا الواقية في زمن العولمة، تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الدكتورة نفين القباج الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إصدارات وزارة الأوقاف الأمن المجتمعى

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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