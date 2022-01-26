وزيرة التضامن تشيد بجناح «الأوقاف» في معرض الكتاب

أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالإصدارات المتميزة لوزارة الأوقاف، مقدمة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده المبذولة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف.

وحظيت إصدارات وزارة الأوقاف باهتمام خاص من الدكتورة نيفين القباج في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وقد تم إهداءها عددًا من أحدث إصدارات الأوقاف وهي: كتاب الجاهلية والصحوة ، الأمن المجتمعي، هويتنا الواقية في زمن العولمة، تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

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