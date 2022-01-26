صحة البحر الأحمر تعلن توافر مصل الإنفلونزا الموسمية بمكتب صحة الغردقة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توافر مصل الأنفلونزا الموسمية “Vaxigrib Tetra” رباعي التكافؤ بمكتب صحة الغردقة.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، مشيرًا إلى أن اللقاح متوافر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيهًا.

وأكد “مرعي” على الالتزام بالتعليمات الآتية:

1- المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا يمكنهم تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية بعد 14 يومًا من تلقيهم اللقاح.

2- يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة.

3- يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 ).

4- في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.

5- التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح.

6- الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

7- مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد.

8- لا يتم إعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.