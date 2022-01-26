الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: نتعاون مع الجامعة في اشتراطات البناء الجديدة

مجلس الجامعة
مجلس الجامعة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الإسكان غرب وشرق كفر الشيخ بدأ يظهر للنور بقوة، مشيدًا بالجهات المنفذة للمشروع بالمحافظة ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير عواصم المدن، مؤكدًا أن المحافظة تشهد نهضة في هذا الشأن، إضافة لأعمال الرصف المستمرة بمدن وقرى المحافظة، وأعمال التطوير والتجميل.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالأدوار المتنوعة لجامعة كفر الشيخ سواء الدور التعليمي والخدمي بالتعاون مع المحافظة لخدمة المواطنين بالقرى والمدن، إضافة للحملات الطبية والقوافل والمساهمات في الاستشارات الهندسية، كذلك التعاون بين المحافظة خلال المرحلة المقبلة في الاشتراطات البنائية بمشاركة الخبراء بكلية الهندسة للوصول لحلول وفق القانون للانتهاء من التراخيص الخاصة بالمواطنين.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح،  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

كفر الشيخ اسكان جامعة مشاريع السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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