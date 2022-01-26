الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل ينعى الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق

ياسر رزق
ياسر رزق

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق الذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وأكد ان الفقيد كان صاحب قلم وطني متميز واسلوب مبدع ترك بصمة واضحه فى مجال الصحافة وساهم بكتاباته في إثراء الوعي بتوثيق حقبه مهمه من تاريخ الوطن.

وتقدم وزير العدل بالعزاء إلى أسرة الصحافة المصرية داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وانتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الصحفي الكبير ياسر رزق إثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة فارق على إثرها الحياة تاركًا خلفه سنوات من العمل الوطني الجاد والعلامات الفارقة في تاريخ الوطن والصحافة المصرية.

وزير العدل المستشار عمر مروان أخبار اليوم الصحفي الكبير ياسر رزق الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

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