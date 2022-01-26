المتحدث العسكرى ينعى الكاتب الصحفى ياسر رزق

نعى العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الكاتب الصحفي ياسر رزق، أحد رواد الصحافة المصرية، والتي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن.

وقال المتحدث العسكري، في بيان: "ينعى المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى وفاة الزميل والكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق الرئيس الأسبق لمجلس إدارة أخبار اليوم والذى طالما خط قلمه ونطق لسانه فى حب مصر دفاعا عن أمنها واستقرارها".

وتقدم مكتب المتحدث العسكري للقوات المسلحة بخالص العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.