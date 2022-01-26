الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحدث العسكرى ينعى الكاتب الصحفى ياسر رزق

الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعى العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الكاتب الصحفي ياسر رزق، أحد رواد الصحافة المصرية، والتي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن.

وقال المتحدث العسكري، في بيان: "ينعى المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى وفاة الزميل والكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق الرئيس الأسبق لمجلس إدارة أخبار اليوم والذى طالما خط قلمه ونطق لسانه فى حب مصر دفاعا عن أمنها واستقرارها".

وتقدم مكتب المتحدث العسكري للقوات المسلحة بخالص العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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