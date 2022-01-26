الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 11 متهما انتحلوا صفة مباحث لسرقة صاحب مشتل بكرداسة

حبس
حبس

أمرت النيابة لعامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس 11 شخصا لاتهامهم بانتحال صفة شرطية والاستيلاء على مبالغ مالية من صاحب مشتل فى منطقة كرداسة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انتحال عدد من الأشخاص صفة رجال شرطة، واقتحامهم منزل مالك مشتل زرع، وتفتيشه، والاستيلاء على مبلغ 420 ألف جنيه، قيمة قطعة أرض باعها المجني عليه.

وذكر المجني عليه أن المتهمين اصطحبوه وشقيقه داخل سيارة ميكروباص، بحجة اقتيادهما لمركز الشرطة، ثم أخلوا سبيلهما في الطريق، وفروا هاربين بعد الاستيلاء على المبلغ المالي.

وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة نسب بالمجني عليه وراء التدبير للجريمة، حيث استعان بالمتهمين ووضع لهم سيناريوا الجريمة، لعلمه أن المجني عليه بحوزته مبلغ مالي قيمة قطعة أرض باعها.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تم القبض عليهم، وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

النيابة لعامة بشمال الجيزة صفة شرطية انتحال الاستيلاء تحريات منطقة كرداسة رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق

الرئيس السيسي يتجه إلى الإمارات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 26-1-2022

«الدستور» تنعى الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع الطوارئ

ياسر رزق.. رحلة 30 عامًا فى بلاط صاحبة الجلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟