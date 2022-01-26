حبس 11 متهما انتحلوا صفة مباحث لسرقة صاحب مشتل بكرداسة

أمرت النيابة لعامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس 11 شخصا لاتهامهم بانتحال صفة شرطية والاستيلاء على مبالغ مالية من صاحب مشتل فى منطقة كرداسة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انتحال عدد من الأشخاص صفة رجال شرطة، واقتحامهم منزل مالك مشتل زرع، وتفتيشه، والاستيلاء على مبلغ 420 ألف جنيه، قيمة قطعة أرض باعها المجني عليه.

وذكر المجني عليه أن المتهمين اصطحبوه وشقيقه داخل سيارة ميكروباص، بحجة اقتيادهما لمركز الشرطة، ثم أخلوا سبيلهما في الطريق، وفروا هاربين بعد الاستيلاء على المبلغ المالي.

وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة نسب بالمجني عليه وراء التدبير للجريمة، حيث استعان بالمتهمين ووضع لهم سيناريوا الجريمة، لعلمه أن المجني عليه بحوزته مبلغ مالي قيمة قطعة أرض باعها.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تم القبض عليهم، وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.