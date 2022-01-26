«الدستور» تنعى الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق

تنعى أسرة جريدة "الدستور" الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" سابقاً، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية.

أعلن خبر الوفاة، الكاتب الصحفي في جريدة "أخبار اليوم" جمال حسين، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".

بدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة "أخبار اليوم" ولمدة 30 عاماً، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986.

تنقل رزق بين أقسام متعددة في صحيفة "الأخبار"، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى عام 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتليفزيون".

قضى رزق 6 سنوات في إدارة شئون المجلة، ثم عاد إلى مؤسسة "أخبار اليوم" مرة أخرى، في منصب رئيس التحرير، في 18 يناير 2011، واستمر في قيادتها حتى أطيح به من منصبه على يد المجلس الأعلى للصحافة، الذي كانت له صبغة "إخوانية"، آنذاك.