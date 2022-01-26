الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار مرورى لتسير حركة السيارات أثناء سقوط الأمطار

انتشار مروري
انتشار مروري

يشهد معظم المحاور الحيوية في القاهرة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة نتيجة سقوط  الأمطار على جميع  شوارع العاصمة، وسط انتشار مروري مكثف لرجال مرور القاهرة لسحب الكثافات والتعامل الفوري مع أعطال السيارات لرفعها بأوناش المرور لفتح الطرق أمام حركة السيارات لوصول المواطنين لوجهتهم بيسر.

ويشهد كوبري 6 أكتوبر ومحور صلاح سالم ومخرج منطقة شبرا مصر ومنطقتي غمرة ورمسيس في وسط القاهرة كثافات مرورية طبيعية، فيما يشهد أغلب المحاور الحيوية في القاهرة انسيابا مروريا.

فيما استعدت محافظة القاهرة بنشر سيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع الغارقة، وسحبها من مطالع ومنازل الكباري، والأنفاق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

محافظة القاهرة مطالع ومنازل الكباري انسياب مروري انتشار مروري السيولة المرورية حركة السيارات تحقيق السيولة المرورية

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