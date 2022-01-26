الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية وأمنية على «الدائري» لمتابعة غلق «منزل كورنيش المعادي»

جريدة الدستور

بدأ اليوم الأربعاء غلق منزل الطريق الدائري اتجاه كورنيش المعادي، ولمدة شهر، بسبب أعمال توسعة الطريق وسط انتشار خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ الأعمال لحين الانتهاء منها.

وقامت الخدمات الأمنية بتكثيف التواجد لمتابعة حركة سير السيارات على التحويلات المرورية البديلة في ظل سقوط  الأمطار.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادي، الأمر الذي يستلزم غلق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى كورنيش المعادي للقادم من المنيب على أن يكون البديل أمام حركة سير المركبات المنزل المتجه إلى أثر النبي، وذلك لمدة شهر اعتباراً من الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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