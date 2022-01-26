نظام غذائي صحي لمواجهة انتشار «أوميكرون»

يعد بناء المناعة إحدى الخطوات الأساسية للبقاء آمنًا في ظل الوباء بينما نواجه موجة أخرى من Covid مع متغير Omicron سريع الانتشار، يقترح الأطباء والخبراء تغيير النظام الغذائي لتعزيز الصحة وفقا لموقع “ indianexpress” .

ويقول فيجاي ثكار رائد أعمال اللياقة البدنية ومدرب الطب الوظيفي إن الصحة الجيدة تعني أن جهاز المناعة لديك حر في مكافحة العدوى بكل قوته، والسمنة ومرض السكري تدخل النظام في صراع وبالتالي، فإن جسمك لديه استجابة مناعية ضعيفة لعدوى جديدة مثل كوفيد أو حتى الأنفلونزا، والفكرة من محاربة Omicron بالطعام هي إعطاء جهاز المناعة لديك الحرية لمحاربة العدوى، وأن اتباع نظام غذائي جيد ومتوازن وغني ببروتين الدرجة الأولى مع البقول والبذور ، التي توفر الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، هو المفتاح لإعادة بناء المناعة الجيدة والحفاظ عليها.

ويوضح أهم العناصر التي يجب تضمينها واستبعادها من نظامك الغذائي لمحاربة Omicron أوميكرون.

1. الخضار

لطالما كانت الخضراوات ذات الأوراق الخضراء المصدر الرئيسي للتغذية الخضار مثل البروكلي والبازلاء والفليفلة والسبانخ وغيرها من الأنواع الموسمية هي مصدر كبير لفيتامين ج والدهون الصحية والألياف والحديد، و إذا كنت تتعافى بالفعل من العدوى ، فإن تناول المرق والحساء سيسهل عليك التعافي.

2. الفواكه

تقدم لك الفواكه جرعة من الجلوكوز الصحي والألياف الغذائية وفيتامين ج والعديد من العناصر الغذائية المضادة للفيروسات كما أن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والعنب تساعد على ترطيب الجسم البقاء رطبًا مهم جدًا إذا كنت تأمل في تجنب هذه العدوى أو محاربة الأعراض ويساعد تضمين الفاكهة في وجباتك الخفيفة اليومية في الحفاظ على آلام الجوع وتزويدك بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة.

3. البذور والمكسرات

تعد البذور والمكسرات مصادر غنية بالسيلينيوم والزنك والبروتين وفيتامين E و B6 إلخ، والمكسرات مثل اللوز ، والجوز البرازيلي ، والجوز ، وما إلى ذلك ، هي أيضًا مصادر جيدة للبروتين إذا كنت نباتيًا، وتوفر لك بذور اليقطين والكتان والشيا مواد كيميائية نباتية مثل مضادات الأكسدة.

4. منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والزبدة والسمن وما إلى ذلك ، تضيف أيضًا إلى احتياجاتك الغذائية، و حمض الزبد الموجود في الزبدة المصفاة (السمن) عبارة عن حمض دهني قصير السلسلة معروف بأنه يوفر طاقة فورية للجسم دون رفع مستويات السكر في الدم، ومن المعروف أيضًا أنه يغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء التي تدعم جهاز المناعة عن طريق قتل مسببات الأمراض وتحييد السموم في الجهاز الهضمي، وعدم السماح لها بدخول الدورة الدموية لإحداث ضرر في الجسم، و تعتبر منتجات الألبان أيضًا مصادر جيدة للكالسيوم وفيتامين د، وإذا كنت تقاوم أوميكرون بالفعل، فإن الزبادي سيكون الخيار الأكثر تغذية بالنسبة لك.

5. أطعمة أخرى

يجب عليك أيضًا تضمين الأطعمة الأخرى المليئة بالطاقة مثل الفطر والأسماك والبيض في نظامك الغذائي. توفر هذه الأطعمة معادن نادرة فريدة ومهمة لجهاز المناعة الصحي.