تفاصيل خطة المرور لمواجهة موجة الطقس السيئ على الطرق

كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها على الطرق، كما قامت بنشر سيارات الإغاثة على المحاور الرئيسية، تحسبا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية لمواجهة موجة الطقس السيئ بالتنسيق مع أقسام المرور بالمحافظات والجهات المعنية للتعامل مع كافة المواقف الطارئة، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء قيادة السيارات على الطرق لتفادي وقوع حوادث أثناء الطقس السيئ.

ودفعت الإدارة العامة للمرور،، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة، بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على جميع الطرق السريعة والداخلية في جميع المحافظات.

في ذات السياق، تعمل الإدارة العامة للمرور مع الأحياء، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، وتسيير الحركة المرورية، وفي حالة وجود أعطال أو حوادث سير يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات المرور أثناء هطول الأمطار حفاظًا على سلامتهم وتجنبا لوقوع حوادث.

كما قامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق بين الحماية المدنية بوزارة الداخلية والمحافظات، للدفع السريع بسيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية.

وشكلت إدارات المرور غرفة عمليات مكبرة لمتابعة حالة الطقس على الطرق واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل الفوري.

كيفية تفادي الحوادث في الطقس السيئ



هناك خظوات يؤدى اتباعها لمنع الوقوع فى الحوادث التى يقع خلالها ضحايا و مصابين، ومن تلك الخطوات:

1- تجنب السرعة الزائدة على الطرق التزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، لأن السرعات الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب و تزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام.

2- انظر بعناية في الاتجاهين – مرتين – قبل أن تدخل في تقاطع للطرق فإنه من السهل عدم ملاحظة سيارة قادمة من أول نظرة، حيث يمكن أن تكون في مجال للرؤيا خلف إطار الزجاج الأمامي فالنظرة الأخرى لن تأخذ من الوقت إلا ثانية والتي قد تكون كافية لمنع تصادم خطير.

3- لا تندفع مسرعًا في تقاطع حالما تتحول الإشارة الضوئية للمرور إلى اللون الأخضر، وهذه طريقة جيدة لمنع اصطدامك بسيارة شخص مسرعًا قاطعًا للإشارة الحمراء الخاصة به قادما من الناحية الأخرى.

4- انظر إلى جهة اتجاه سيرك قبل أن تنطلق بالسيارة عند التقاطع في حالة الدوران مثلًا، عند انتظارك خلو الطريق من السيارات القادمة من الإشارة في اليسار وقبل أن تأخذ الدوران لليمين لا تنسى أن تنظر إلى اليمين قبل أن تستأنف السير فقد يكون هناك بعض المشاة أو السيارات تعبر طريقك خلال انتظارك للدوران.

5- توقع التغييرات المفاجئة في السير لأنه فى حالة السير في الحارة السريعة من الطريق وأمامك الطريق خالي والحارة المجاورة ممتلئة بالسيارات يجب أن تكون مستعدًا لأن يندفع سائق غير صبور من تلك الحارة إلى أمامك مباشرة.

6- تعرف على المنطقة غير المرئية لسيارتك (المنطقة العمياء) عندما تلاحظ الطريق عند استخدامك للمرآة الخلفية، ربما تحتاج أن تلتفت لتنظر مباشرة للحارة بجانبك لاكتشاف شيء لم تلاحظه في المرآة هذه في غاية الأهمية بالأخص عند تغيير الحارة - لا تعتمد فقط على المرآة.

7- خذ حذرك من المنطقة غير المرئية للسائقين الآخرين واتخذ مزيدًا من الحذر عند المرور من السيارات الضخمة (الحافلات) التي ليس لها مرونة في السير ولها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء) في حالة عدم رؤيتك لمرآة الشاحنة فإن الاحتمال أن السائق لا يراك.

8- خذ حذرك من الأطفال والحيوانات الأليفة وراعي اللوحات المرور الإرشادية الخاصة بتحديد السرعة بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية، فإن الأطفال والحيوانات الأليفة يمكن فجأة الاندفاع أمامك داخل الطريق.

9- لا تقترب بشدة من السيارة التي أمامك واترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك عند سيرك وعند توقفك في الطرق السريعة هذه يمكن أن تجنبك تلف الصدام تذكر أن تترك مسافة أكبر في حالة زيادة سرعتك أو في حالة أن الطريق زلقة، وفي حالة التوقف على منحدر خلف سيارة ذات ناقل سرعة يدوي ترك مسافة أكبر تجنبك اصطدام السيارة بك في حالة انزلاقها للخلف.

10-دائمًا اجعل السيارة في حالة تشغيل سليم ولا تتأخر عن إجراء الصيانة الوقائية والإصلاحات بسيارتك، افحص عمق مداس الإطارات وضغط النفخ بصفة دورية واضبط الفرامل وزوايا الإطارات عند الاحتياج لذلك.