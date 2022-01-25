الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى اعتداء شقيقين على شاب بحدائق القبة

محكمة
محكمة

استمعت نيابة حدائق القبة لأقوال شاب في العقد الثالث من عمره، بعد اعتداء سائق "توك توك" وشقيقه عليه بسلاح أبيض، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، إشارة من المستشفى العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر، مصابًا بجرح قطعي في الوجه.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك وشقيقه، وبإجراء التحريات تبين تصادف مرور الضحية بدراجته البخارية محل الواقعة، فشاهد المتهمين يعتديان على شاب بصحبته والدته، وعندما تدخل لمعاتبتهما مزقا وجهه بسلاح أبيض.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

النيابة العامة حدائق القبة أقوال شاب العقد الثالث سائق توك توك سلاح أبيض

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وائل لطفي

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