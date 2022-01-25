أمير المصري عن شخصية فخر في «النضارة البيضا»: كانت مليئة بالتحديات

قال الفنان أمير المصري، إن شخصية "فخر" التي جسدها من خلال حكاية "النضارة البيضاء"، في الجزء الرابع لمسلسل نصيبي وقسمتك، قبلها بسبب التحديات في هذه الشخصية، متابعًا: "على رأسها إنه شخص خجول، وبيحكي كلام، ومتردد، وانا اتعلمت أصلًا من موضوع "الفيزيا"، وكان جديد عليّا، والتكنولوجيا الموجود في المسلسل كان صعب جدًا عليا، وصعب أحفظه".

وتابع المصري في تصريح لـ"الدستور": "خدت وقت كبير، ولكني قعدت مع المخرج نصار، وسبحان الله كان عندنا كيميا من أول يوم كنّا عارفين بالظبط عايزين شكل الشخصية إزاي، وكنت حابب الشخصية لأنها مختلفة عن جميع أدواري الماضية "رمزي ونبيل"، انا شايف نفسي كأمير في النص".

وأضاف: “انا اترشحت للدور من قِبل أحمد عبد العاطي المنتج، وجميع فريق العمل، ودائمًا بنتناقش مع بعض، بالإضافة إلى أن ردود فعل الناس إيجابي”.

مسلسل نصيبى وقسمتك

أعلن صناع مسلسل نصيبى وقسمتك انتهاء الموسم الرابع الذي يكتبه عمرو محمود ياسين، بعد عرض 40 حلقة خلال 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات على قناة ON التي تعرض حاليًا الحكاية الثامنة والأخيرة من العمل بعنوان "واللي ما يشترى يتفرج"، بطولة بسمة وإيهاب فهمى.

ضم الموسم الرابع من نصيبى وقسمتك حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبوسريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسى صلاح وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نورالدين وحمزة العيلى وطونى ماهر وإخراج عصام نصار،"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبدالله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيرى، و"أنسى روحى وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وإيمان السيد واخراح عصام نصار، وأخيرًا حكاية و"اللى ما يشترى يتفرج" بطولة بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبدالغنى، منة بدر تيسير، ياسمين البشبيشى ولبنى عزت وإخراج عصام نصار.