«مرور الجيزة» توزع ورود وشيكولاتة على المواطنين فى عيد الشرطة

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتوزيع الورود والشيكولاتة وأعلام مصر على المواطنين في الطرق والمحاور، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

وتم توزيع الورود وأعلام مصر على المواطنين على الطرق والمحاور لتوطيد أواصر المحبة والود بين رجال الشرطة والمواطنين.

وأعدت مديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا يلقي نظرة على جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ70.

وذلك من خلال عدة محاور رئيسية هي:-

1- المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة ودوره في إدارة العمل المروري بطريقة عصرية.

2- المحاور المرورية والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة.

3- عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطريق.

4- الإجراءات الانضباطية وإرشادات السلامة المرورية.

5- نبذة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة.

تضمن الدليل الإرشادي خرائط إرشادية لكافة المحاور المستحدثة، فضلًا عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح QR كود بالهاتف المحمول، كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية.

وقام ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوزيع نسخ مجانية من الدليل الإرشادي على قائدي المركبات، الأمر الذي لاقى استحسانهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على هذا الإصدار القيم.