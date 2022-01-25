الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة تعرض شخص لفتاة داخل قطار

متهم
متهم

تباشر جهات التحقيق المختصة بأسوان التحقيق في واقعة تعدي تعرض شخص لفتاة داخل القطار المتجه من أسوان للقاهرة، والاستماع إلى أقوال الفتاة.

البداية كانت بورود بلاغ لمباحث كوم أمبو والمحطة يفيد بقيام شخص بالقطار بالتعرض لفتاة بعد قيام القطار المتجهة من محطة قطار أسوان، انتقل للمحطة ضباط مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي والذين قاموا بتفريغ كاميرات المحطة وعرضها على الفتاة التي تعرفت على العامل الذي تعرض لها وتم القبض عليه.

بسؤال الفتاة، أكدت أن العامل تعرض لها وهو ما دفعها للاستعانة بالركاب، فيما تمكن من الهرب عقب الوصول لمحطة كوم أمبو، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة.

أمن أسوان عامل القطار كاميرات المحطة

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وائل لطفي

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