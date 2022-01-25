علاء عابد: ما يحدث فى الصعيد يفوق الخيال و«حياة كريمة» أحدثت نقلة حضارية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، والنائبة سحر صدقي بشأن:

الأول: تضرر المواطنين من عدم توفير طريق بديل لغلق مزلقان كوم يعقوب بمدينة أبو تشت خلال تنفيذ أعمال كوبري علوي على المزلقان والذي بدأ العمل فيه منذ شهر مايو الماضي.

الثاني: عدم الاستفادة من كوبري قناطر نجع حمادي كمحور مروري يربط بين محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتعظيم الاستفادة من المليارات التي أنفقت على هذا الكوبري وتيسير حركة تنقلات المواطنين بين المحافظتين.

الثالث: الحاجة الضرورية لإنشاء نفق مشاه أسفل خط السكة الحديد الذي يقسم قرية نجع خيربه- مركز أبو تشت- محافظة قنا وذلك نظراً لعدم وجود مزلقان شرعي بالمنطقة.

الرابع: معاناة الأهالي من توقف أعمال خطة رصف الطرق بمدينتي أبو تشت وفرشوط محافظة قنا.

الخامس: عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بإنشاء كوبري أعلى مزلقان مدينة فرشوط محافظة قنا بما يسهم في ربط المدينة بالقرى التابعة بها وقرى مدينتي نجع حمادي وأبو تشت.

وقال النائب عبد الفتاح شحاته مقدم طلب الاحاطه، إن كوبري قناطر نجع حمادى تم إنشائه منذ عام ٢٠٠٠ وهو لربط دار السلام بابو تشت، ولكن تم إنشائه بدون محاور، مؤكدا أن التريلات تسير على طريق زراعي مكسر ومتهالك، وكوبري قديم وهو كوبري ابو حمار ، وطريق زراعي ابو تيشت ، مطالبا بادراج الكوبري محاور كوبري قناطر نجع حمادى ضمن مبادرة حياة كريمة ، ووضع برنامج زمني للانتهاء من انشاء المحاور.

ومن جانبها؛ قالت النائبة سحر صدقي إنه تم انشاء الكوبري ليكون بديل لكوبري قناطر نجع، والان لا احد يستطيع السير على الكوبري ، وهناك مئات الافدنه تم تبويرها ، لصالح الكوبري ، الكوبري لا يستخدم ، وهذا يعد اهدار للمال العام.

ومن جانبه تساءل محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، عن مدى منفعة الكوبري اذا لم يتم انشاء محاور له ، وايد الضبع وجهة نظر النائبة سحر صدقي انه اهدار المال العام.

وأكد الضبع على ضرورة التنسيق بين الطرق والكباري، والري ،والتخطيط ، والتنمية المحليه، لايجاد حل قائلا: متي سيتم الاستفادة من الكوبري الذي تم انشاءه منذ ٢٠ عام.

ومن جانبه أعلن حازم عمر نائب محافظ قنا، أن الكوبري تم انشاءه أعلى قناطر نجع حمادي، وعند انشاء القناطر تضمنت انشاء كوبري ، وننسق مع الجهات المختصة، حيث أن الأمر كان يحتاج نزع ملكية وتم نزع ملكية الطريق الشرقي والغربي ، وتم رصد ميزانية لتعويض الاهالي ، وندرس وجود اليه لاستكمال الاجراءات .

ومن جانبه قال المهندس عصام منجود هيئة الطرق والكباري ، إنه لا مانع من انشاء وصله طرق شمال ويمين الكوبري في حال توافر الامكانيات المادية .

ومن جانبه قال النائب المستشار علاء عابد، إننا حضرنا مع رئيس الجمهورية في اسبوع الصعيد ، وشاهدنا الأموال التي تنفق في الصعيد، وبخاصة الطرق والكباري التي تم انشاءها من اجل مصلحة المواطنين، مؤكدا أن الافتتاحات العظيمة التي شهدها الصعيد أحدثت نقله نوعية في الصعيد ، ونحن شاهدين علي ما يحدث في الصعيد من نقله حضارية .

وأكد النائب علاء عابد، أن ما حدث فى الصعيد رسالة اطمئنان للمواطن الصعيدي، وانه في مقدمه اهتمامات القيادة السياسية المصرية، وشاهدنا شبكة طرق بمستوى عالمي، يفوق الخيال، وحياة كريمة أحدثت نقلة حضارية للدولة المصرية.

وأعلنت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائبة مي مازن عضو اللجنة، لمتابعة طلبي الاحاطه المقدمين، وذلك فيما يستجد من أعمال لمتابعة الخطة مع وزراتي النقل والمواصلات، والتخطيط، والري والتنمية المحلية.

كما أوصت اللجنه بجدول زمني ووضع الكوبري في الخطة الاستثمارية القادمة، مع توفير للاعتماد المالي من وزارة التخطيط .