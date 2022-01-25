تأجيل قضية غريق النادي الأوليمبي إلى جلسة 8 فبراير

قررت محكمة جنح مستأنف باب شرقي في الإسكندرية، الثلاثاء، تأجيل استئناف 10 متهمين علي حكم الدرجة الأولى بحسبهم علي ذمة قضية غرق الطفل سيف إسلام، لاعب النادي الأوليمبي السكندري، إلى جلسة 8 فبراير المقبل لحضور مدير الجهاز الفني للفريق السابق.

وأصدرت محكمة جنح باب شرقي في 19 نوفمبر الماضي أحكامًا تتراوح بين السجن 6 أشهر و3 سنوات مع الشغل على المتهمين العشرة، إلا أنهم تقدموا باستئناف على الحكم الصادر بحبسهم.

بدأت الواقعة بحادثة مفجعة داخل النادي الأوليمبي السكندري، حين تعرض سيف إسلام، 7 سنوات، للغرق داخل حمام السباحة بالنادي، أثناء تلقيه تدريبات السباحة بالنادي العريق، وبعد 80 يومًا في غيبوبة بالعناية المركزة داخل أحد المستشفيات الخاصة، رحل سيف، تاركًا الحسرة لوالديه على وفاة ابنهما.