الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فرقة الأوبرا تستضيف تينور إيطالي في حفلين متتاليين

فرقة اوبرا القاهرة
فرقة اوبرا القاهرة

تستضيف فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، التينور الإيطالي مايتشو جوميز، في حفلين متتاليين يقاما بمصاحبة كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء والخميس 27، 28 يناير على المسرح الكبير.

مقتطفات غنائية وثنائيات من أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الكبير

ويتضمن البرنامج مقتطفات غنائية وثنائيات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية، منها كاڤاليرا روستكانا، التروفاتورى، توراندوت، كارمن، دون كارلو، أكسير الحب، الناى السحري، لابوهيم، توسكا وعايدة يؤديها نجوم الفرقة بملابس الشخصيات، وهم إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، مصطفى محمد، وليد كريم، عبد الوهاب السيد، عماد عادل، جيهان فايد، جولي فيظي، أمينة خيرت، عزت غانم وليلى إبراهيم.

وطرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة للحفل، على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، وانقسمت إلى ثلاث فئات.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

ـشروط حضور الحفلات على مسارح دار الأوبرا المصرية

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفلات للوقاية من فيروس كورونا أبرزها: «غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

كما أنه غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وغير مسموح بتحريك المقاعد، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وارتداء الزى اللائق بالمكان، ممنوع ارتداء الشورت».

فرقة أوبرا القاهرة ادكتورة إيمان مصطفى حفل فرقةأوبرا القاهرة عروض المسرح الكبير احتفالات دار الاوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ المصريين بمناسبة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير

«صاحبى وخايف عليه».. القصة الكاملة لواقعة امتحان اللاعب مصطفى محمد

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 6 درجات

«التعليم العالى» تكشف آخر تطورات واقعة انتحال شخص صفة اللاعب مصطفى محمد

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟

مرصد حقوقي: تفشي الفقر بمعدلات قياسية في غزة

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد