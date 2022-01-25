فرقة الأوبرا تستضيف تينور إيطالي في حفلين متتاليين

تستضيف فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، التينور الإيطالي مايتشو جوميز، في حفلين متتاليين يقاما بمصاحبة كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء والخميس 27، 28 يناير على المسرح الكبير.

مقتطفات غنائية وثنائيات من أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الكبير

ويتضمن البرنامج مقتطفات غنائية وثنائيات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية، منها كاڤاليرا روستكانا، التروفاتورى، توراندوت، كارمن، دون كارلو، أكسير الحب، الناى السحري، لابوهيم، توسكا وعايدة يؤديها نجوم الفرقة بملابس الشخصيات، وهم إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، مصطفى محمد، وليد كريم، عبد الوهاب السيد، عماد عادل، جيهان فايد، جولي فيظي، أمينة خيرت، عزت غانم وليلى إبراهيم.

وطرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة للحفل، على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، وانقسمت إلى ثلاث فئات.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

ـشروط حضور الحفلات على مسارح دار الأوبرا المصرية

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفلات للوقاية من فيروس كورونا أبرزها: «غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

كما أنه غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وغير مسموح بتحريك المقاعد، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وارتداء الزى اللائق بالمكان، ممنوع ارتداء الشورت».