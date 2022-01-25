الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام بدره  مدير أمن دمياط و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، إكليلا الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة من أبناء محافظة دمياط، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها ظهر اليوم الثلاثاء لمقر إدارة قوات الأمن، في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة البواسل فى مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

وبدأت مراسم الاحتفال التى جاءت بحضور لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد، وتقدمت المحافظ بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن والأمان  ودحر الإرهاب الغاشم، مؤكدة أن تلك الذكرى نستلهم منها روح التضحية والفداء التى سطرها رجال الشرطة والقوات المسلحة بأحرف من نور.

وقدمت  المحافظ دمياط التحية إلى أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة و القوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد و لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصرنا الحبيبة بدوام الرفعة والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

إقليم محافظة دمياط بحثت محافظ دمياط عدد من الطلبات و المذكرات المقدمة للجنة وعرض كافة المحاور الم تعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للوائح الم نظمة لها في محافظة دمياط أمن دمياط إجازة عيد الشرطة دمياط

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