تجديد حبس 55 عاطلًا عثر بحوزتهم على مخدرات فى القليوبية

جدد قاضى المعارضات فى القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 55 عاطلا ضبطوا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخيرة، خلال حملة أمنية مكبرة بأقسام المديرية، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية.

وكان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بدائرتى مركز شبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة، وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "بندقية خرطوش، و4 فرود خرطوش"، وطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 1.640 كليو من مخدر الحشيش، و290 جراما من الهيروين المخدر، و180 جراما من مخدر البانجو، و95 جراما من مخدر البودر، و340 جراما من مخدر الشادو، و158 قرصا مخدرا، وهواتف محمولة.

كما تم ضبط 30 عاطلا بمركزى شرطة بنها وطوخ، بحوزتهم 500 جرام من مخدر الأيس، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، و12 سلاحا ناريا، وذخائر، و2 سلاح أبيض، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.