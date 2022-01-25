إذا حدث خروج ريح أثناء الوضوء فماذا أفعل؟.. مفتى سابق يجيب

يشغل بال الكثيرين من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الشتاء الذى يظل فيه الفرد محتفظا بالوضوء لفترات طويلة نظرًا لبرودة الجو، سؤالا ورد من أحد المتابعين يقول: أحاول بقدر الإمكان الاحتفاظ بالوضوء وعدم دخول الحمام ولكن أثناء الوضوء خرج ريح فهل أكمل أم أدخل بيت الخلاء من جديد؟

قال الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتى الديار المصرية الأسبق، من الضروري على السائل بل من الواجب أن يشرع في الوضوء من جديد، لأن خروج الريح منه نقض ما فعله من الوضوء قبل تمامه، إذ إن الريح ينقض الوضوء، فينقض بعضه قبل تمامه كذلك.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين، كما تقوم ببث حلقات إرشاد أسري.