«التعليم» تحدد 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا على المديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني حول التقييم الذي سيعقد لطلبة دبلوم المدارس الفنية الصناعية-الزراعية-التجارية-الفندقية التي تطبق مناهج الجدارات.

ووجهت الوزارة بضرورة التنبيه على المدارس بتنفيذ الآتي:

- يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المشار إليها مبلغًا قدره 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي

ووجهت بضرورة التنبيه على كافة المدارس الثانوية الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية بضرورة إعلام طلاب الصف الثالث بسرعة سداد قيمة مقابل أداء التقييم النهائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث قالت أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشددت على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التى يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل فى الإدارات التعليمية.

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