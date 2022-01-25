الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. طلاب الخامس والسادس الإبتدائى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

لجان امتحانات
لجان امتحانات

يؤدي طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ضمن امتحانات نصف العام الدراسي، بالعام الدراسي الحالي بمحافظة القاهرة.

 

يؤدي طلاب الصفين الخامس والسادس الإبتدائي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس الإبتدائي.

 

ويؤدي الطلاب الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الإمتحانات أو الدراسة بالتيرم الثاني، قائلا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

 

في ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن .

 

كما طالبت الوزارة، بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقي للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط.

 

كما شددت، على التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منتصف العام الدراسي فى كافة المدارس.

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