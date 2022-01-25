الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تحدد مواعيد انتهاء الإجراءات التنظمية للشركات لبدء موسم العمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار بتاريخ الإثنين 24-1-2022، يتضمن آخر موعد لتلقى الطلبات بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة، وذلك فى إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة المقبل.

وأشارت الغرفة، فى منشور تم تعميمه على شركات السياحة، إلى أن آخر موعد للقيام بالإجراءات التالية (تفعيل مشرفي السياحة الدينية  لشركات السياحة  – استعارة المشرفين بين الشركات التى يملكها شخص واحد – إنهاء المواقف القانونية للشركات بالوزارة – الشراكة فى عقود الوكالة للشركات التى يملكها شخص واحد) هو يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الساعة 3 عصرًا) انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما أوضحت الغرفة أنه سيتم غلق باب تسجيل وتفعيل الشركات السياحية لأول مرة على البوابة المصرية للعمرة حتى انتهاء يوم الثلاثاء 25 يناير.

وحددت  وزارة السياحة والآثار أن آخر موعد لتقديم طلبات الشركات السياحية لتنفيذ برنامج رحلة العمرة خمس نجوم قوامها لا يتجاوز خمسة مواطنين تجمعهم صلة قرابة من الدرجتين الألى والثانية مؤيدة بالمستندات، وذلك لمرة واحدة خلال  موسم العمرة الحالى 1443هـ، هو يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير فى تمام  الساعة 3 عصرًا حسب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، علما بأن هذه الطلبات تسلم باليد بالإدارة  العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد وضعت الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل السفر لأداء مناسك العمرة، حيث ألزمت أن يتلقى المعتمر جرعـات التقـاح المعتمـدة بمـا فيهـا الجرعـة التعزيزية لمن مر على تلقيـه 
وفقا الضــوابط المقررة في هذا الشــق من وزارة الصحة ستة أشهر على تلقية الجرعة  الأخيرة من اللقاح.

كما اشترطت أن يحصل المعتمر على شـهادة صحية صادرة من  وزارة الصـحة تفيد بخلوه من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ضـرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل  سـفره بمدة لا تزيد عن 72 سـاعة من أحد المراكز  المعتمدة التابعة لوزارة الصـحة والسـكان على أن تتحمل غرفة شـركات ووكالات السـفر والسـياحة قيمة إجراء التحليل نيابة ع الشــركة الســياحية المنفذة لبرنامج العمرة ويتم ذلك وفقا الآلية التي تضــعها الغرفة.

منشور الغرفة

منشور غرفة شركات السياحة
منشور غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار موسم العمرة الادارة العامة للسـياحة الدينية مشرفي السياحة الدينية الشركات السياحية البوابة المصرية للعمرة

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