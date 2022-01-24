الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط حشيش بمليون جنيه قبل ترويجه في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية بحوزة 3 عناصر إجرامية تقدر قيمتها المالية بمليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون جنيه تقريباً).

وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالتحريات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي قسم شرطة الإسكندرية حشيش محافظة الاسكندرية متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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